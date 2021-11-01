Image courtesy of: ESPNcricinfo
Former India batsman Aakash Chopra said Pakistan wicketkeeper-batsman Mohammad Rizwan has helped captain Babar Azam become classy.
Azam hammered an unbeaten 68, which came off 52 balls and included six boundaries and two sixes, in the team’s 10-wicket win against India, which was their first-ever World Cup win over their arch-rivals.
Rizwan, meanwhile, made an unbeaten 79, which came off 55 balls and included six boundaries and three sixes.
Azam only mustered nine runs against New Zealand, while Rizwan amassed 33 runs as the men in green won by five wickets.
In the match against Afghanistan, Azam scored 51 runs off 47 balls, which included four boundaries, while Rizwan made eight runs as Pakistan cruised to a five-wicket win.
“Babar Azam is a class player but Rizwan has played a big role in making him classy,” Chopra said on his YouTube channel as quoted by Cricket Pakistan.
Pakistan’s next game will be against Namibia on Tuesday.
Pakistan T20 World Cup Squad: Babar Azam (c), Shadab Khan (vc), Asif Ali, Fakhar Zaman, Haider Ali, Haris Rauf, Hasan Ali, Imad Wasim, Mohammad Hafeez, Mohammad Nawaz, Mohammad Rizwan (wk), Mohammad Wasim Jnr, Sarfaraz Ahmed (wk), Shaheen Shah Afridi, Shoaib Malik
Pakistan T20 World Cup Reserves: Khushdil Shah, Shahnawaz Dahani, Usman Qadir
ALSO CHECK OUT: Absolutely lethal and very similar to Mitchell Starc, Dinesh Karthik on 145 kph Pakistan bowler who bowls gun yorkers